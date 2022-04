Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 5. April 2022) : Stadt meldet erneut Todesfälle

Mönchengladbach Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Mönchengladbacher ist weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hingegen sinkt erneut.

Bei den Gestorbenen handelt es sich nach Angaben der Stadt um zwei Frauen des Geburtsjahrgangs 1936. Eine starb in einem Krankenhaus, die andere in einem Pflegeheim. Damit erhöht sich die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Mönchengladbacher auf 318.

Anders als in dem am Montag, 4. April, veröffentlichten Statusbericht der Stadt sind diese beiden Todesfälle aktuell. Sie wurden nach Angaben eines Stadtsprechers am Montag dem Gesundheitsamt gemeldet. Im Statusbericht vom 4. April hatte die Stadt sechs Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus mitgeteilt, die zum Teil Monate zurücklagen und wegen verspäteter oder versäumter Meldungen an das Gesundheitsamt erst jetzt bei einem internen Datenabgleich mit Totenscheinen aufgefallen waren.