Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 28. März 2021) : Inzidenz bleibt unter 100, ein weiterer Todesfall

Weitere 72 Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das städtische Gesundheitsamt für das vergangene Wochenende mit. Aktuell sind demnach 514 Menschen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Leider musste das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 melden: eine 88-Jährige Frau, die in einem Pflegeheim wohnte und unter Vorerkrankungen litt. Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach 208 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.