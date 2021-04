Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Mönchengladbach : Ärger über Schlangen vor Impfzentrum hält an

Schon Ostermontag bildete sich eine Schlange. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Mit vielen Menschen in einer langen Reihe und mitunter im Regen vor dem Impfzentrum stehen – dieses Bild bot sich in den vergangenen Tagen des Öfteren im Nordpark. Wo es hakt und was die Stadt unternimmt.