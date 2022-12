Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 1. Dezember 2022) Vierter Covid-Todesfall in drei Tagen gemeldet

368 Mönchengladbacher sind seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben. Das geht aus den Daten des städtischen Gesundheitsamtes hervor. Am Donnerstag, 1. Dezember 2022, meldete das Amt den vierten Todesfall der Woche: Ein Patient des Geburtenjahrgangs 1947 ist im Krankenhaus gestorben. Schon am Dienstag ist ein und am Mittwoch sind zwei Covid-Todesfälle durch die Stadt gemeldet worden (Jahrgänge 1927, 1938 und 1939).