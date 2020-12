Infektionszahlen in Mönchengladbach : Vier weitere Corona-Todesfälle an Weihnachten

139 neue positive Testergebnisse kamen am 25. und 26. Dezember in Mönchengladbach hinzu. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag meldete das Gesundheitsamt in Mönchengladbach vier weitere Todesfälle. Nicht alle Patienten hatten Vorerkrankungen. An beiden Tagen gab es zusammen 139 Neuinfektionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Stadt mitteilte, starben drei Patientinnen (Jahrgang 1930, Jahrgang 1934, Jahrgang 1962) im Krankenhaus. Zwei davon hatten Vorerkrankungen, eine nicht. Eine weitere Infizierte (Jahrgang 1928) lebte in einem Pflegeheim und war ebenfalls vorerkrankt. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Mönchengladbach 111 Patienten an oder mit Covid-19 gestorben.

Insgesamt gab es in der Stadt an den beiden Weihnachtsfeiertagen 139 neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Neuinfektionen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, lag damit laut Robert-Koch-Institut bei 161,7.

Seit März wurde das Virus damit bei 5481 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 4154 Personen bereits genesen. Am zweiten Weihnachtstag befanden sich 1837 Personen in Quarantäne, davon wurden 73 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-Intensivregister waren am ersten Weihnachtsfeiertag 84 Betten auf Intensivstationen in der Stadt belegt, acht Betten waren frei. Insgesamt wurden auf Intensivstation 28 Covid-Patienten behandelt, davon wurden 14 invasiv beatmet.

(angr)