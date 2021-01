Corona in Mönchengladbach (Freitag, 1. Januar) : Vier weitere Covid-Patienten gestorben

Das Gesundheitsamt registrierte wieder etliche Neuinfektionen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Erneut hat die Pandemie in Mönchengladbach Todesopfer gefordert. Vier Senioren seien im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, meldete die Stadtverwaltung am Freitagmorgen. Sie verzeichnete auch wieder etliche Neuinfektionen.

Drei der vier Covid-Patienten, teilte die Stadt mit, seien im Krankenhaus an der Krankheit gestorben: eine Patientin, Geburtsjahrgang 1934, sowie zwei weitere Patienten (Jahrgang 1930 und 1943), die zuvor in Pflegeeinrichtungen gelebt hatten. Die vierte Person (männlich, Jahrgang 1938) starb mit Covid-19 in einem Seniorenheim. Damit stieg in Mönchengladbach die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus auf 124.

Am Neujahrstag verzeichnete das städtische Gesundheitsamt 69 bestätigte Neuinfektionen (Vortag: 75). Aktuell sind 1208 Personen (Vortag: 1211) in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 88,5 (Vortag: 92,7). Das hat auch damit zu tun, dass nach den Weihnachtstagen am 28. Dezember eine ungewöhnlich geringe Anzahl von nur vier Neuinfektionen gemeldet worden war. Am Freitagmorgen befanden sich stadtweit 1687 Personen in Quarantäne (Vortag: 1756), davon wurden 61 im Krankenhaus behandelt (Vortag: 65).

Etwas entspannt hat sich augenscheinlich auch die Lage auf den Intensivstationen: Von den 85 momentan zur Behandlung erwachsener Patienten stadtweit verfügbaren Intensivbetten waren laut Divi-Intensivregister am Freitagvormittag ein Dutzend frei (Vortag: neun). Vor einigen Tagen hatte dieser Wert zeitweise auch bei vier gelegen. Intensivmedizinisch behandelt wurden in den Mönchengladbacher Kliniken am Freitagvormittag laut Divi 20 Covid-Patienten, elf davon wurden invasiv beatmet.

(RP)