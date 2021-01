Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 6. Januar) : Vier Tote und 51 Neuinfektionen

Vier weitere Menschen sind in Mönchengladbach am Coronavirus gestorben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Vier weitere Todesfälle hat das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Mittwoch, 6. Januar, bestätigt. Zudem stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder an. 51 positive Nachweise kamen hinzu.

Vier weitere Mönchengladbacher sind laut Mitteilung des städtischen Gesundheitsamts an oder mit dem Coronavirus gestorben. Zwei Patienten (beide Jahrgang 1935) verstarben im Krankenhaus. Ein Patient habe unter Vorerkrankungen gelitten, teilt die Stadt am Mittwoch mit. Zwei weitere Personen (Jahrgang 1956 und 1935) starben in einer Senioreneinrichtung. Beide hatten Vorerkrankungen. Seit Beginn der Pandemie sind 135 Menschen in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben.