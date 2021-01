Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 4. Januar) : Vier weitere Tote und 18 Neuinfektionen

Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das städtische Gesundheitsamt am Montag bestätigt. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 4. Januar, bestätigt. Derzeit seien 1124 Mönchengladbacher infiziert, heißt es seitens der Stadt.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Montag, 4. Januar, bestätigt, dass vier weitere Mönchengladbacher im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Drei Patienten (Jahrgang 1958, 1954 und 1950) sind laut Mitteilung der Stadt im Krankenhaus gestorben. Eine Pflegeeinrichtung sei nicht betroffen. Eine weitere Person (Jahrgang 1927) starb in einem Seniorenheim. Zwei der Patienten hätten unter Vorerkrankungen gelitten. „Bei den beiden anderen halten die Ermittlungen noch an“, teilt die Stadt mit. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle seit Pandemiebeginn in Mönchengladbach steigt damit auf insgesamt 129.