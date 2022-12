Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 15. Dezember 2022) Gesundheitsamt meldet vier Todesfälle nach – und einen neu

In der Statistik zu den mit oder an Covid-19 gestorbenen Mönchengladbachern sind fünf weitere Fälle dazugekommen. Denn das städtische Gesundheitsamt hat am Donnerstag, 15. Dezember 2022, einen aktuellen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gemeldet – und vier Fälle nachgemeldet, die bereits Monate oder sogar Jahre zurückliegen.