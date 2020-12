Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 28. Dezember) : Noch 1172 Infizierte in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet am Montag noch 1172 mit dem Coronavirus infizierte Mönchengladbacher. Seit dem Vortag sind vier neue positive Nachweise hinzugekommen, teilt die Stadt mit.

Laut Mitteilung der Stadt Mönchengladbach sind zwei weitere Mönchengladbacher im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. „Eine Patientin und ein Patient (Jahrgang 1928 und Jahrgang 1939) verstarben im Krankenhaus an Covid-19“, heißt es in der Mitteilung. Seit Beginn der Pandemie verstarben 116 Menschen an oder mit Covid-19 in Mönchengladbach.