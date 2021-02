Corona in Mönchengladbach (Dienstag, 23. Februar 2021) : Zahl der neuen Corona-Nachweise bleibt einstellig

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen in Mönchengladbach ist auch am Dienstag einstellig geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt trotzdem weiter nach oben.

Seit März wurde das Virus bei 7385 Mönchengladbachern nachgewiesen. Seit dem Vortag sind 13 weitere Infizierte wieder genesen. Insgesamt galten am Vormittag 6804 Personen als wieder gesund. Auch die Zahl der Quarantäne-Fälle ist etwas gesunken. Am Dienstag waren 15 Personen wieder entlassen worden. Dennoch sind 1343 Mönchengladbacher weiter in der Quarantäne. 26 davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Laut Divi-Intensivregister lagen am Vormittag 15 Covid-19-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen, sechs davon unter invasiver Beatmung. 17 Betten waren den Angaben zufolge noch frei.