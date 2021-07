Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 2. Juli 2021) : Gesundheitsamt meldet vier Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erstmals nach vier Tagen wieder leicht gestiegen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Am Freitag meldet das Gesundheitsamt der Stadt mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus als noch an den Vortagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt infolgedessen an.

Am Freitag meldete das Gesundheitsamt der Stadt vier Neuinfektion. An den beiden Vortagen hatte es jeweils einen neuen Nachweis gegeben. Laut Meldung waren damit am Freitag (Stand 9 Uhr) 24 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht an auf einen Wert von 2,3.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.996 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.740 Personen nicht mehr infektiös. Am Freitag befanden sich 147 Personen in Quarantäne. Auf die Angabe, wie viele Personen davon aktuell im Krankenhaus behandelt werden, wird derzeit verzichtet. Die Stadt begründet dies mit der geringen Anzahl, die epidemiologisch nicht von Bedeutung sei.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: 9 Uhr) wird derzeit auf einer der Intensivstationen in Mönchengladbach, die auch Patienten aus anderen Städten versorgen, ein Covid-Patient behandelt. Er musste invasiv beatmet werden.

(RP)