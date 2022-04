Corona in Mönchengladbach : Häufen sich die Corona-Todesfälle in der Stadt?

325 Mönchengladbacher sind seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Täglich meldet das Gesundheitsamt Corona-Tote in Mönchengladbach. Aber sind es wirklich mehr als sonst? Was die Statistik und die Stadt dazu sagen.

Vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat das städtische Gesundheitsamt diese Woche bereits gemeldet – jeweils einen am Montag und Dienstag, und zwei am Mittwoch. Die Zahl der von der Stadt übermittelten Corona-Toten im April steigt somit auf 19 – wobei sechs Todesfälle Nachmeldungen der Vormonate (zwischen Dezember und Februar) waren. Heißt: Diesen Monat hat die Stadt schon so viele Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet wie im März – 13 Stück.

Zum Vergleich: Im Februar hat die Stadt sechs, im Januar 15 und im Dezember 17 Todesfälle nach einer Corona-Infektion in ihrem täglichen Corona-Statusbericht bekannt gegeben. Wichtig anzumerken ist dabei, dass nicht berücksichtig wird, ob die Person an der Erkrankung gestorben ist oder lediglich zum Zeitpunkt des Todes infiziert und Corona somit nicht ursächlich für das Ableben war. Daher wird von Todesfällen „im Zusammenhang mit Covid-19“ gesprochen. Gerade bei älteren Menschen kann eine sogenannte „Multimorbidität“ vorliegen. Das heißt, dass bei diesen Personen mehrere Krankheiten gleichzeitig auftreten. Im Todesfall ist dann nicht unbedingt die eine Ursache auszumachen – zumindest wird dies nicht in der Statistik abgebildet.

Eine solche Statistik führt auch das Landeszentrum Gesundheit (LZG). Auf der Internetseite listet die Einrichtung für Städte und Kreise in NRW die Corona-Meldedaten auf. Dabei weist das LZG den übermittelten Todesfällen ein Sterbedatum zu, das nicht zwangsläufig gleich mit dem Meldedatum sein muss. Und so sind laut LZG im April sieben, im März 17, im Februar neun und im Januar zwölf Mönchengladbacher nach einer Corona-Infektion gestorben. Auch laut diesen Daten ist der städtische Wert für den April tendenziell höher als in den Vormonaten, aber weniger gravierend als der Blick auf die Meldedaten der Stadt vermuten lässt.

Das städtische Gesundheitsamt verweist auf Anfrage ebenfalls auf die Statistik des LZG. Dort sei nachzulesen, dass die Stadt Mönchengladbach mit den Covid-19-Verstorbenen seit Pandemiebeginn pro 100.000 Einwohner unter dem NRW-Schnitt liegt. In der Vitusstadt liegt dieser Wert aktuell bei 125,2 und landesweit bei 134,8. Zum Vergleich: Auch die Nachbarstädte Krefeld (114,6) und Düsseldorf (131,2) haben weniger Corona-Todesfälle pro 100.000 Einwohner zu beklagen als im Landesschnitt. Weiter heißt es aus dem Gesundheitsamt, dass die aktuell hohe Zahl der Todesfälle in Mönchengladbach im stochastischen Zufallsbereich liege, zumal es sich um eine geringe Größenordnung halte. Sie folge zudem einem weltweit erkennbaren Trend: Die Versterbens-Kurve folgt der Inzidenzkurve.

In Mönchengladbach fällt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit kontinuierlich ab. Am Mittwoch gab das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert mit 722,5 an, vor zwei Wochen noch mit 1194,2. Der Höhepunkt der jüngsten Welle war laut RKI am 28. Februar mit 1230 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner zu beobachten.

Eine Zeit vieler Corona-Todesfälle in Mönchengladbach liegt mehr als ein Jahr zurück: Im Winter 2020 / 2021 häuften sie sich zuletzt. Im Dezember waren 48 und im Januar 43 Corona-Tote zu beklagen – deutlich mehr als in den vergangenen Monaten. Begründet liegt dies wohl in der Omikron-Variante, die derzeit grassiert und Kostenpflichtiger Inhalt in der Regel weniger schwere Verläufe verursacht. Und die Impfung – und somit der bessere Schutz der Bürger – wird eine Rolle bei der Zahl schwerer Verläufe und der Todesfälle spielen.