Brauchtum in Mönchengladbach : Viele Schützenfeste wegen Coronavirus bereits abgesagt

Mönchengladbach Eine Reihe Schützenvereine und Bruderschaften haben ihre Schützenfeste für dieses Jahr bereits gestrichen. Zwei Bruderschaften wollen im Herbst nachfeiern. Bis 31. August dieses Jahres darf es keine Großveranstaltungen geben. Ob das im September geplante Stadtschützenfest gefeiert wird ist noch offen.

Schweren Herzens haben sich mittlerweile 14 Bruderschaften und Schützenvereine in Mönchengladbach und Korschenbroich zur Absage ihrer Schützenfeste entschlossen. Den Anfang machten Giesenkirchen und Kleinenbroich, nach dem angekündigten Veranstaltungsverbot bis 31. August kamen zuletzt die vier Bruderschaften in Neuwerk und Bettrath sowie die beiden Korschenbroicher Bruderschaften und Wickrathhahn hinzu. Weitere Absagen sind für die kommenden Tage zu erwarten. „Viele Vereine warten noch ab, weil die Rechtsverordnung des Landes noch nicht vorliegt. Sie ist für nächste Woche angekündigt.“, erklärte am Freitag Bezirksbundesmeister Horst Thoren: „Wer Regressforderungen fürchten muss, braucht die Rechtsverordnung zur Absicherung.“

Er wiederholte am Freitag seine Aussage vom Beginn der Corona-Krise: „Die Sorge um die Gesundheit hat Vorrang vor dem Wunsch nach Festfreude.“ Der Bezirksbundesmeister weiß, dass viele Schützenfreunde sehr traurig sind, in diesem Sommer auf die frohe Begegnung in den Festzelten verzichten zu müssen. „Es ist uns ein Anliegen, bei Festzug und Parade Flagge zu zeigen für Heimat und Brauchtum“, sagt Thoren. Wenn jetzt bis 31. August die Schützenfeste ausfielen, müsse es andere Formen des Miteinanders geben. Thoren denkt über neue Aktivitäten nach und will dazu die sozialen Medien, Livestream und Schützenpartys per Video nutzen. Dem Schützenchef ist wichtig, dass die Schutzfunktion der Bruderschaften in Zeiten der Krise betont und gelebt wird. Er lobte am Freitag noch einmal die vielen sozialen Aktivitäten der 38 Bruderschaften und Vereine, „die mit großen und kleinen Diensten Vorbildliches leisten.“