Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 7. Januar 2022) : Mehr als 200 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach bei 624. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die Corona-Zahlen in Mönchengladbach schießen in die Höhe und die Sieben-Tage-Inzidenz macht einen Sprung. 48 neue Omikron-Fälle sind bestätigt. Alle Werte im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Nachweis von 236 neuen Corona-Fällen hat das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Freitag, 7. Januar, gemeldet. Das ist ein Rekord: So viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages wurden in der Stadt seit Pandemiebeginn (im März 2020) noch nie gemeldet. Einzig am Sonntag, 19. Dezember 2021, übermittelte das Amt mit 249 Neuinfektionen in seinem Corona-Update mehr Fälle – dann aber für ein Wochenende, also für zwei Tage. Der nächst-höchste Wert, ebenfalls für ein Wochenende, waren 202 gemeldete Neuinfektionen am Sonntag, 13. Dezember 2020.

Mit so vielen Neuinfektionen schießen die Corona-Zahlen in Mönchengladbach jetzt in die Höhe. Waren am Vortag noch 780 Bürger nachweislich infiziert, sind es nun 933 – so viele wie um Heiligabend 2021. Zeitgleich macht die Sieben-Tage-Inzidenz einen Sprung. Für Freitag weist das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert mit 240,3 aus. Am Vortag lag dieser noch bei 176,8.

Übrigens: Der seit Pandemiebeginn höchste Sieben-Tage-Wert für Mönchengladbach ist am Montag, 29. November 2021, gemeldet worden. Das absolute Maximum liegt bei 288,4 – und ist damit bizarrerweise gleichwohl unter dem aktuellen Landes- (291,5) und Bundesschnitt (303,4). Denn die Corona-Zahlen steigen gerade deutschlandweit an, auch wegen der als besonders ansteckend geltenden Virusvariante „Omikron“.

In Mönchengladbach sind laut Stadt mittlerweile 215 Omikron-Fälle nachgewiesen worden, davon 132 in den vergangen sieben Tagen. Kostenpflichtiger Inhalt Am Vortag (Donnerstag, 6. Januar) hatte das Gesundheitsamt die Zahl der Omikron-Fälle noch mit 167 angegeben. Innerhalb eines Tages sind somit 48 Nachweise hinzugekommen.

Seit Freitag, 7. Januar, meldet das städtische Gesundheitsamt wieder die Quarantäne-Fälle für Mönchengladbach. Demnach sind 1314 Mönchengladbacher in Isolation. Seit Mitte Dezember konnten die Daten nach Angaben der Stadt nicht aus der Software ausgelesen werden. Zur Abschätzung wurde zunächst ein Faktor von 1,95, später von 1,5 auf die Infizierten-Zahl angewendet. Heißt: Bei 1000 Infizierten ging das Amt von 1950 bzw. 1500 Quarantäne-Fällen aus. Die jetzt veröffentlichte Zahl von 1314 Personen in Isolation zeigt, dass dieser Faktor wahrscheinlich ungefähr die Realität widergespiegelt hat. Bei den aktuell 933 Infizierten wäre das Amt nämlich von etwa 1400 Quarantäne-Fällen ausgegangen.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Freitag, 7. Januar 2022, 14.15 Uhr) werden aktuell zwölf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt (Vortag: zehn). Sieben werden invasiv beatmet (Vortag: sieben). Sechs der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind derzeit frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der 82 Intensivbetten in der Stadt liegt bei 14,63 Prozent.

Das RKI weist die Hospitalisierungsrate für NRW mit 2,67 aus. Am Vortag wurde ein Wert von 2,6 gemeldet und nachträglich auf 3,16 korrigiert. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.