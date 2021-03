Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 19. März) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 70

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Freitag, 19. März, einen großen Sprung gemacht. Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt hat am Freitag 56 Neuinfektionen gemeldet. Schon am Donnerstag war die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich nach oben geklettert. Am Freitag schoss sie regelrecht in die Höhe. Doch es gibt auch eine positive Entwicklung.

56 Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach am Freitag, 19. März, in die Höhe schnellen lassen. Der Wert stieg auf 70,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage an. Mönchengladbach liegt damit allerdings auch weiter noch deutlich unter dem Landeswert von 96,4.

Aktuell sind 325 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Seit März 2020 wurde das Virus bei 7879 Personen aus der Stadt nachgewiesen, teilte die Stadt am Freitag mit. Davon sind 7349 (Vortag: 7328) Personen nicht mehr infektiös.

Die Zahl der Quarantäne-Fälle stieg auf 1615 (Vortag: 1497). Allerdings mussten mit insgesamt 16 weniger von ihnen im Krankenhaus behandelt werden. Laut Divi-Intensivregister lagen noch fünf Covid-19-Patienten am Vormittag auf den Mönchengladbacher Intensivstationen. Drei mussten invasiv beatmet werden. Zwölf Betten waren demnach frei.

(RP)