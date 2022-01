Verbesserungen nach Schulstart angekündigt : Schulausfall nach Stau in Testlabor

Mönchengladbach Weil in Schulen die Corona-Test-Ergebnisse zu spät kamen, musste Unterricht ausfallen. Ministerium und Bezirksregierung sehen die Dringlichkeit des Problems.

Unterrichtsausfall und ein „Durcheinander“, weil es Stau in den Coronatest-Laboren gibt: Davon berichteten mehrere Städte – auch eine Leserin aus Mönchengladbach. Ihr Enkel ist im ersten Schuljahr und sie sagt: Nachdem am Montag der Lolli-Test in seiner Klasse positiv ausgefallen sei, hätten alle Schüler am nächsten Tag zuhause bleiben müssen. Auch am Mittwoch sollte es zunächst nicht zurück in den Unterricht gehen, weil die Ergebnisse von Einzeltests nicht vorgelegen hätten: „Morgens um 6.30 Uhr hieß es noch, es geht nicht.“ Dann, zwei Minuten vor 8 Uhr, also kurz vor Unterrichtsstart soll die Mitteilung gekommen sein: „Sie können doch kommen.“ Das habe dazu geführt, dass in der Klasse nur sehr wenige Kinder gesessen hätten.