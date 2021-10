Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 15. Oktober 2021) : Mehr als 14.000 Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladabch 162 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Trotz etlicher Neuinfektionen sind weniger Personen akut infiziert. Die Corona-Lage auf der Intensivstation bleibt unverändert. Der Überblick.

41 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt für Mönchengladbach am Freitag, 15. Oktober 2021 (Stand: 9 Uhr). Gleichwohl sinkt die Zahl der akut Infizierten minimal – von 386 am Donnerstag auf 385 am Freitag. Soll heißen: Mehr Personen gelten jetzt als genesen als Menschen nachweislich neu infiziert wurden. Die Zahl der Quarantäne-Fälle sinkt ebenfalls leicht auf 518 (Vortag: 526).