Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Dienstag, 21. September) : 238. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 200 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Die Patientin ist im Krankenhaus gestorben. Vorerkrankungen waren laut Gesundheitsamt bekannt. Weiterhin liegen in Gladbach fünf Corona-Infizierte auf der Intensivstation.

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 hat das städtische Gesundheitsamt am Dienstagmorgen gemeldet. Die Patientin (Jahrgang 1927) sei im Krankenhaus gestorben. Vorerkrankungen seien bekannt gewesen, heißt es in der Meldung. Seit März 2020 sind damit insgesamt 238 Personen in Mönchengladbach an oder mit Corona gestorben.