Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 3. November 2021) : Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 247 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Eine Covid-19-Patienten ist im Krankenhaus gestorben. Mit weiterhin wenig gemeldeten Neuinfektionen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz rapide.

Eine mit Corona infizierte Mönchengladbacherin ist gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwochmorgen, 3. November 2021 (Stand: 9 Uhr). Demnach sei die Patientin (Jahrgang 1931) im Krankenhaus gestorben. Über mögliche Vorerkrankungen gibt die Stadt in der Mitteilung keine Auskunft.

Seit Pandemiebeginn sind nunmehr 243 Personen in Mönchengladbach an oder mit Corona gestorben. Im Oktober sind drei Todesfälle bekannt geworden.

Weiter meldet das Gesundheitsamt, dass seit dem Vortag neun Corona-Neuinfektionen nachgewiesen wurden. So wenige waren es zuletzt vor zwei Wochen. Und auch schon Montag und Dienstag meldete das Gesundheitsamt mit zehn beziehungsweise 15 neuen Nachweisen verhältnismäßig wenig Neuinfektionen.

Das schlägt sich auch in der Sieben-Tage-Inzidenz nieder. Diese sinkt am Mittwoch rapide auf 95,1 (Vortag: 119,8). Damit weist Mönchengladbach erstmals seit langem wieder eine unterdurchschnittlich hohe Inzidenz auf. Der bundesweite Durchschnitt liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 146,6 – und der Landesschnitt bei 96,2.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Inzidenz fällt wieder unter 100 : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

RKI meldet 20.399 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden - Zahlen sinken wieder

Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 20.399 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden - Zahlen sinken wieder

RKI meldet 1.906 Neuinfektionen in NRW binnen 24 Stunden - Zahlen sinken wieder

Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 1.906 Neuinfektionen in NRW binnen 24 Stunden - Zahlen sinken wieder

Aktuell infiziert sind Mönchengladbach laut Stadt 524 Personen (Vortag: 550). Auch die Zahl der Quarantäne-Fälle ist gesunken: von 670 am Montag, auf 886 am Dienstag und 636 am Mittwoch.