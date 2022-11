Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 22. November 2022) Inzidenz in der Stadt steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit 336,8 an. Der Wert liegt damit über dem vom Freitag (328,7). Den landesweiten Inzidenz-Wert gibt das RKI am Dienstag mit 234,6 und den Bundesschnitt mit 183,2 an.