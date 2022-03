Coronazahlen aus Mönchengladbach (Montag, 7. März 2022) : Wieder höhere Inzidenz und mehr Infizierte

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Mönchengladbacher ist weiter gestiegen und wieder ungefähr so hoch wie vor anderthalb Wochen. Das schlägt sich auch in der Inzidenz nieder. Die Werte im Überblick.

Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Montagmorgen 403 neue Infektionen mit dem Coronavirus (Vortag: 644). Diese trugen dazu bei, dass die Zahl der aktuell infizierten Mönchengladbacher auf derzeit 2482 gestiegen ist und damit einen Wert erreicht hat, den sie vor anderthalb Wochen schon hatte. Am Sonntag hatte die Stadt noch 2375 aktuell Infizierte gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach beträgt am Montagmorgen 752,1 – ein erneuter kräftiger Satz nach oben. Am vergangenen Donnerstag war sie noch mit 491,4 angegeben worden, am Sonntag mit 621,6. Gleichwohl liegt Mönchengladbach weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt, den das Landeszentrum Gesundheit (LZG) aktuell mit 1.132,6 angibt, und unter dem Bundesdurchschnitt von 1.259,2 laut Robert-Koch-Institut.