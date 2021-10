Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 26. Oktober 2021) : Sieben Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt weiter – ebenso die Zahl der Quarantäne-Fälle sowie der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation.

421 Personen sind aktuell in Mönchengladbach nachweislich mit Corona infiziert. Das teilt das städtische Gesundheitsamt am Dienstagmorgen, 26. Oktober 2021 (Stand: 9 Uhr), mit. Seit dem Vortag sind der Meldung nach 14 neue Corona-Fälle nachgewiesen worden. Das sind deutlich weniger als in den vergangenen Tagen (44 am Montag, 65 für das Wochenende und 44 am Freitag). Gleichwohl steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an.