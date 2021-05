Pandemie in Mönchengladbach (9. Mai 2021) : Corona: Steigende Inzidenz, ein weiterer Todefall

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet am Wochenende (8./ 9. Mai) 105 Corona-Neuinfektionen, außerdem auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Inzidenz steigt leicht.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder in Mönchengladbach. Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Wochenende 105 neue positive Nachweise mit dem neuartigen Coronavirus. Am Freitag waren es nur 45. Aktuell sind demnach 757 Personen in Mönchengladbach mit dem Sars-CoV-2 Virus infiziert (Stand Sonntag, 9. Mai, 9 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit bei 112,6 und leicht höher als am Freitag.