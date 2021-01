Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (29. Januar) : Drei weitere Todesfälle und 55 Neuinfektionen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Freitag drei weitere Todesfälle bestätigen müssen. Der Inzidenzwert liegt im Bereich des Vortages.

Aktuell sind 766 (Vortag: 757) Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Freitag, 29. Januar, 55 neue positive Nachweise. Zudem gab es drei weitere Todesfälle.

Zwei Patienten (Jahrgang 1930 und 1937) verstarben mit Vorerkrankungen in einem Krankenhaus. Eine Person (Jahrgang 1930) verstarb im Altenheim. Sie hatte Vorerkrankungen. Seit Beginn der Pandemie starben 166 Menschen mit und an CoVid-19 in Mönchengladbach.