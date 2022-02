Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 10. Februar 2022) : Inzidenz wieder sprunghaft gestiegen

Mönchengladbach Viele neue Infektionen mit dem Coronavirus haben dazu beigetragen, dass die Inzidenz in Mönchengladbach wieder einen kräftigen Satz nach oben gemacht hat. Zurzeit sind so viele Mönchengladbacher angesteckt wie nie zuvor. Ein Überblick.

Nach einem Mittwoch, an dem das Gesundheitsamt mit 242 relativ wenige Neuinfektionen registriert hat, sind bis zum Donnerstagmorgen wieder wesentlich mehr Ansteckungen bekannt geworden: 879. Einen ähnlich hohen Wert hatte es zuletzt mit 860 am Mittwoch, 2. Februar, gegeben.

Die vielen neuen Infektionen trugen dazu bei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 1125,3 liegt. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Damit setzt sich auch die Achterbahnfahrt dieses Indikators fort: Von 980 am Montag schnellte er zunächst auf 1104,5 am Dienstag hoch und sackte dann am Mittwoch wieder auf 978,2. Doch auch mit dem aktuellen Rekordwert von 1125,3 liegt Mönchengladbach unter dem NRW-Durchschnitt, den das Landeszentrum Gesundheit mit 1525,6 angibt, und dem Bundesdurchschnitt, den das Robert-Koch-Institut auf 1465,4 beziffert.