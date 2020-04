Mehr Sterbefälle als in Nachbarstädten : Mönchengladbacher Gesundheitsamt bewertet Statistik der Corona-Toten als unauffällig

Allein im St. Antonius Altenheim Wickrath sind 14 Todesfälle zu beklagen. Die Stadt betont, dass das Gesundheimtsamt keine Hygienemängel festgestellt habe. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach In Mönchengladbach sind mehr Menschen an Covid-19 gestorben sind als etwa in Krefeld und Düsseldorf. Doch das Gesundheitsamt hält die Bilanz aus statistischer Sicht nicht für signifikant. Das sieht auch die Bezirksregierung so.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Fast doppelt so viele Corona-Infizierte, deutlich weniger Todesfälle; ähnlich viele Infizierte und nur halb so viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus: So stellte sich am Stichtag 21. April die Lage in Düsseldorf und Krefeld im Vergleich zu Mönchengladbach dar. Während es in der Landeshauptstadt unter 939 Infizierten 17 Todesfälle, in der Nachbarstadt Krefeld bei 412 Infizierten 14 Todesfälle gab, lautete die Bilanz in Mönchengladbach 429 Infizierte und 28 Todesfälle „an“ oder „mit“ Covid-19. Gleichwohl sagt die Stadtverwaltung, sei die Mönchengladbacher Rate an Todesfällen „statistisch und epidemiologisch betrachtet nicht signifikant und damit auch nicht auffällig“. Aus den Zahlen ließen sich aus Sicht des Gesundheitsamtes „keine validen statistischen Schlüsse“ ziehen. Hinzu komme eine Dunkelziffer unbekannter Größenordnung bei den möglicherweise Infizierten und auch negativen Tests, die dem Gesundheitsamt nicht flächendeckend gemeldet werden. „Daraus insgesamt eine Rate zu bilden, ist unwissenschaftlich“, so die Stadt.

Die Hälfte der 28 Todesfälle bis zum Stichtag 21. April sind einem einzigen Infektions-Schwerpunkt zuzuordnen: 14 Todesfälle gab es alleine unter Bewohnern des Altenheims St. Antonius in Wickrath. 13 starben nach Angaben der Stadt in dem Heim, einer in einem Krankenhaus. Insgesamt wurden von 93 Bewohnern 42 positiv auf das Virus getestet (Stand: 22. April). Die Frage, ob das örtliche Gesundheitsamt in Altenheimen mit infizierten Bewohnern irgendwelche Hygiene-Mängel festgestellt habe, die zur Verbreitung des Virus beigetragen haben könnten, beantwortete ein Sprecher der Stadt kurz und bündig: „Ausdrücklich nein.“ In anderen Altenheimen gab es bis zum Stichtag keine an Covid-19 Verstorbenen. Zur Frage, ob die Unterschiede bei der Zahl der Todesfälle mit der Altersstruktur der Gruppe der Infizierten zusammenhängen und ob das Alter der in Mönchengladbach Verstorbenen höher sei als im Vergleich zu den anderen Kommunen, erklärte die Stadt, sie könne keine Vergleiche zu anderen Kommunen aufstellen. Sie teilte am Mittwoch gleichwohl mit, laut Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz seien für NRW bis dahin 895 Verstorbene gemeldet. „Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Dies entspricht in etwa auch der Situation in Mönchengladbach.“ Hat die Relation Infizierte zu Todesfälle mit einer womöglich unterschiedlichen Anzahl von Corona-Tests pro Einwohner zu tun? Die Antwort der Stadt zu dieser Frage: „Nein. Der Stadt liegen lediglich die Zahlen aus dem von der Stadt zur Ermittlung der Testergebnisse beauftragten Labor sowie der vom Gesundheitsamt durchgeführten Tests im Abstrichzentrum vor, in dem seit Wochen getestet wird. Die Stadt führt ausreichende Tests durch und liegt – die Dunkelziffer hochrechnend einbezogen – bei der Testhäufigkeit im Durchschnitt.“ Exakt sei die Testdichte in Mönchengladbach wegen der Dunkelziffer nicht ermittelbar.

Info Das bedeutet „an“ und „mit“ Covid verstorben Stadtstatistik In den täglichen Statusberichten der Stadt wird unterschieden zwischen „an“ Covid und „mit“ Covid 19 verstorben. Definition Die Unterscheidung entspreche bundesweit einheitlichen Kategorien, die entsprechende Kriterien voraussetzen, sagt die Stadt. Sterbe eine Person „glasklar“ an den Vorerkrankungen und sei zudem noch mit Corona infiziert, handele es sich um einen Toten, der „mit Covid“ verstorben ist. Der Sterbeprozess sei in solchen Fällen durch die Infektion zwar verkürzt worden, aber absehbar gewesen.

Die Dunkelziffer gebe es ausschließlich für die Meldung negativer Coronatest-Ergebnisse. „Hier besteht keine Meldepflicht, im Gegensatz zu den Positiv-Ergebnissen, die allerdings auch entsprechend der Meldepflicht alle dem Gesundheitsamt gemeldet werden“, erklärte die Stadt. Die Feststellung, dass von den niedergelassenen Ärzten nicht alle Negativ-Ergebnisse gemeldet würden, führe in der Statistik „leider zu einer Unschärfe bei der Gesamtzahl der durchgeführten Tests“.