Corona-Zahlen für Mönchengladbach (19. August) : 61 Neuinfektionen an einem Tag

209 Corona-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut für Mönchengladbach in den vergangenen sieben Tagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Die Inzidenz in Mönchengladbach steigt minimal an und auf den hiesigen Intensivstationen liegt weiterhin nur ein Covid-19-Patient. In NRW aber bahnt sich eine vierte Welle an.

Aktuell sind 458 Personen in Mönchengladbach nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das städtische Gesundheitsamt meldet am Freitagmorgen (Stand: 8 Uhr) 61 neue positive Nachweise. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 80,1 (Vortag: 79,3).

Damit liegt Mönchengladbach erstmals seit Langem wieder unter dem Landesdurchschnitt. Das ist aber nicht mit den guten Werten hier, sondern mit den schlechten Werten in NRW zu erklären. Die Landesinzidenz liegt derzeit bei 83,4 – Tendenz seit einigen Tagen steigend. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in Deutschland die vierte Welle der Corona-Pandemie begonnen hat. Der Inzidenz-Wert für den Bund liegt bei 48,8.

In Mönchengladbach steigt, neben der Zahl der Infizierten, auch wieder die Zahl der Personen in Quarantäne. Am Freitag waren es 656 Menschen – 64 mehr als am Vortag.

Wenigstens die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten in Mönchengladbach bleibt stabil. Eine Person wird laut Divi-Intensivregister (Stand: 9 Uhr) dort behandelt, aber nicht invasiv beatmet. Zwölf der insgesamt 83 Intensivbetten sind frei.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 11.719 Corona-Fälle bestätigt worden. 10.996 Personen gelten als nicht mehr infektiös. 233 Menschen sind mit oder an dem Virus verstorben.

(RP)