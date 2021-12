Angebot im Impfzentrum Mönchengladbach : Stadt schaltet weitere Termine für Kinderimpfung frei

Mönchengladbach Über das Wochenende waren die Termine für die Fünf- bis Elfjährigen vollständig ausgebucht. Jetzt hat die Stadt die Buchungen für Januar freigegeben.

Im Januar wird das Angebot im städtischen Impfzentrum (Am Nordpark 260) fortgeführt. Wie die Stadt am Dienstag, 14. Dezember, mitteilt, sind die entsprechenden Termine jetzt freigeschaltet. Diese können online unter www.notfallmg.de gebucht werden. Alternativ ist das über die Terminhotline unter 02161 25 50555 (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr) möglich.

Die Fünf- bis Elfjährigen werden an vier Sonntagen (9., 16., 23. und 30. Januar) sowie an vier Montagen (10., 17., 24. und 31. Januar) geimpft. Für die Online-Reservierung gibt es ein eigenes Portal, das unter www.terminland.eu/moenchengladbach-impft/online/KIT aufgerufen werden kann. Täglich stehen 360 Termine zur Verfügung – was 2880 Kinderimpfungen im Januar im Impfzentrum Mönchengladbach bedeutet. Weiter erklärte ein Stadtsprecher jüngst, dass nach dem ersten Impftag (am Sonntag, 19. Dezember) geprüft werde, ob die Kapazitäten erhöht werden können. Der Sprecher gab aber zu bedenken, dass bei Kinderimpfungen ein hoher Beratungsbedarf besteht und eben dieser die Anzahl der Impfungen pro Tag limitiert.