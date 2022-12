Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 21. Dezember 2022) Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 11,7 an. Am Vortag wurde der Wert mit 10,96 beziffert, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 14,1 nach oben korrigiert. Der Bundesschnitt liegt den Angaben zufolge bei 9,98 (Vortag: 9,32 gemeldet, auf 11,52 korrigiert).