Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 28. Januar 2022) : Zwei Covid-19-Patienten gestorben

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt hat zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher steigt. Alle Werte im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht ab. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert für Mönchengladbach derzeit mit 667,0 an. Damit liegt er unter den Inzidenz-Werten der Vortage (804,5 am Dienstag, 782,4 am Mittwoch und 692,0 am Donnerstag). Der bundesweite Durchschnitt bleibt über der 1000er-Marke. Das RKI gibt diesen aktuell mit 1073,0 an. Der Landesschnitt liegt den Angaben nach mit 1084,1 sogar noch höher – und erstmals über der 1000er-Grenze. Zwei Städte (Remscheid und Solingen) weisen sogar mehr als 2000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf. Mönchengladbach gehört hingegen zu den fünf Städten und Landkreisen in NRW, die die niedrigste Inzidenz aufweisen. Wichtig dabei ist aber zu bemerken, dass der Düsseldorfer Wert wegen eines Software-Fehlers so niedrig ist und dort Tausende Fälle nachgetragen werden müssen.