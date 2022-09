Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 30. September 2022) : Gesundheitsamt meldet weiteren Covid-Todesfall

In Mönchengladbach sind dieses Jahr 81 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Ein Mönchengladbacher ist im Krankenhaus gestorben. Schon am Vortag hatte die Stadt einen Todesfall gemeldet. Die Werte zur aktuellen Lage im Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Freitag, 30. September 2022, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Ein Patient des Geburtenjahrgangs 1939 ist demnach in einem Krankenhaus gestorben. Es ist der 353. Covid-Todesfall in Mönchengladbach seit Beginn der Pandemie. Auch am Donnerstag hatte die Stadt einen Todesfall (Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1955) gemeldet.

Weiter hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag den Nachweis von 180 neuen Fällen gemeldet. Damit sind nun 1387 Mönchengladbacher nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1316).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt klettert weiter nach oben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Freitag mit 390,0 an (Vortag: 361,7, Vorwoche: 238,4). Der bundesweite Durchschnitt liegt mit 466,0 (Vortag: 409,9) sogar noch höher, der Landesschnitt mit 368,6 (Vortag: 338,6) niedriger.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell vier Covid-19-Patienten (einer invasiv beatmet) in hiesigen Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Am Donnerstagnachmittag waren es noch sechs Intensivpatienten. Derzeit sind elf der 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet frei. Das entspricht 13,9 Prozent. Landesweit sind 11,3 Prozent der Betten (558 von 4962) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 6,83 an. Am Vortag wurde der Wert mit 6,1 gemeldet, durch Nachmeldungen aber auf 7,5 nach oben korrigiert. Die gemeldeten (und korrigierten) Werte sind in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Das ist bundesweit zu beobachten. Die Hospitalisierung für Deutschland gibt das RKI derzeit mit 7,62 (Vortag: 6,58 gemeldet, auf 8,19 korrigiert) an.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 98.766 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 97.026 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös.

(capf)