Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 11. März 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Mönchengladbach Die Mönchengladbacherin (Jahrgang 1960) ist den Angaben zufolge im Krankenhaus gestorben. In der Stadt ist es der 297. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Das Gesundheitsamt hat einen Todesfall bekannt gegeben. Eine nachweislich mit Corona infizierte Mönchengladbacherin des Geburtenjahrgangs 1960 ist im Krankenhaus gestorben. Das meldet die Stadt am Freitag, 11. März. Damit sind seit Pandemiebeginn 297 Mönchengladbacher mit oder an Corona gestorben. Der erste dieser Todesfälle wurde am 27. März 2020 registriert und am Folgetag gemeldet .

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 7,69 an. Am Vortag wurde der Wert auf 7,12 beziffert, musste aber durch Nachmeldungen auf 8,66 korrigiert werden. Das Prozedere ist gängig, in der Regel wird die Korrektur nach oben gemacht. Das gilt auch für die Bundesebene: Am Donnerstag wies das RKI die Hospitalisierungsrate mit 6,74 aus, korrigierte den Wert aber nachträglich auf 7,92. Aktuell wird dieser mit 7,00 angegeben. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Kliniken aufgenommen (also „hospitalisiert“) wurden.