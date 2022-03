Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 21. März 2022) : Nur 167 Neuinfektionen gemeldet

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut RKI derzeit bei 2739. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher ist rückläufig. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt aber über der 1000er-Marke. Die wichtigsten Werte im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

3821 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 21. März. Damit liegt die Zahl der akut Erkrankten niedriger als am Vortag (4155 Infizierte am Sonntag, 20. März) und am vergangenen Freitag (4160 Infizierte am 18. März).

Weiter meldet die Stadt am Montag den Nachweis von 167 neuen Corona-Fällen. Im Vergleich zu den Werten der vergangenen Tage ist das relativ wenig. Der niedrigste Wert der Vorwoche lag bei 266 Neuinfektionen und wurde ebenfalls montags gemeldet (am 14. März). Mit 613, 529, 342 und 602 registrierten Fällen an den Folgetagen stieg die Corona-Fallzahl in der Stadt im Verlauf der Woche an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt weiterhin im vierstelligen Bereich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Montag mit 1054,8 (Vortag: 1065,6) an. Damit liegt die Vitusstadt aber weit unter dem Durchschnitt: Die Bundesinzidenz wird aktuell mit 1714,2 (Vortag: 1755,2) und die landesweite Inzidenz auf 1404,1 (Vortag: 1415,3) beziffert. Die wenigsten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in NRW hat die Stadt Bochum (Inzidenz von 868,1), die meisten der Landkreis Düren (Inzidenz von 2458,3).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Montag, 21. März, 11.18 Uhr) 14 Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Fünf davon werden invasiv beatmet. Neun der laut Divi insgesamt 82 im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht etwa elf Prozent. Landesweit ist 13,2 Prozent der Gesamtkapazität nicht belegt (687 von 5194 Intensivbetten).

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt laut RKI derzeit bei 7,83. Am Vortag wurde der Wert tagesaktuell mit 8,02 gemeldet, mittlerweile aber durch Nachmeldungen auf 8,47 korrigiert. Dieses Verfahren ist gängig. So wurde die bundesweite Hospitalisierungsrate am Sonntag mit 7,62 angegeben und nachträglich auf 7,9 korrigiert. Der für Montag gemeldete Wert liegt bei 7,36. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Kliniken aufgenommen (also „hospitalisiert“) wurden.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 48.965 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 44.844 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 300 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Am Wochenende hatte die Stadt drei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

(capf)