Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 14. April 2022) : Fünfter Todesfall in dieser Woche gemeldet

Fünfter Todesfall in dieser Woche gemeldet

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut RKI derzeit bei 1717. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Ein Mönchengladbacher ist nach einer Corona-Infektion gestorben. Damit hat die Stadt in dieser Woche nunmehr fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Werte zur aktuellen Lage im Überblick.

Ein nachweislich mit Corona infizierter Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1942 ist im Krankenhaus gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 14. April. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 seit Pandemiebeginn in der Stadt auf 326. Fünf davon wurden in dieser Woche von der Stadt öffentlich gemacht.