Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 17. Juni 2022) : Covid-19-Patient im Altersheim gestorben

Mönchengladbach Das ist der 335. Todesfall im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie in Mönchengladbach. Während die Inzidenz aktuell sinkt, steigt die Infizierten-Zahl weiter.

Während die Infizierten-Zahl steigt, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt wieder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diese am Freitag mit 585,8 an – und damit niedriger als am Mittwoch (638,1). Der Wert war seit Beginn des Monats kontinuierlich gestiegen, hat sich innerhalb von etwa drei Wochen verdreifacht.