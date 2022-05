Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 4. Mai 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut RKI aktuell bei 1340. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1932 ist nach einer Corona-Infektion gestorben. Das Gesundheitsamt meldet mehr als 400 Neuinfektionen. Der Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat den 330. Corona-Todesfall seit Beginn der Pandemie in Mönchengladbach gemeldet. Ein Covid-Patient (Jahrgang 1932) ist den Angaben nach im Krankenhaus gestorben.

Intensivmedizinisch behandelt werden in hiesigen Kliniken laut Divi-Intensivregister aktuell (Stand: Mittwoch, 4. Mai, 11.18 Uhr) zwei Covid-Patienten. Einer davon wird invasiv beatmet. Sechs der im Stadtgebiet insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht 7,3 Prozent. Landesweit sind 660 von 5162 Betten (12,8 Prozent) nicht belegt.

Am Mittwoch meldet das städtische Gesundheitsamt darüber hinaus, dass 436 Neuinfektionen registriert wurden. Dadurch steigt die Zahl der akut infizierten Bürger leicht auf 2054 (Vortag: 2015).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 516,0 (Vortag: 532,2). Der landesweite Durchschnitt wird mit 541,9 (Vortag: 578,0) und der Bundesdurchschnitt mit 591,8 (Vortag: 632,2) angegeben. Mönchengladbach liegt also weiterhin unter den Mittelwerten.

Pandemie in Mönchengladbach

Pandemie in Mönchengladbach : Corona-Impfung ist kaum gefragt

„Verrohung der Gesellschaft spiegelt sich in Kleingärten wider“

Vereinsvorsitzender in Mönchengladbach

Vereinsvorsitzender in Mönchengladbach : „Verrohung der Gesellschaft spiegelt sich in Kleingärten wider“

Bedürftigkeit in Mönchengladbach steigt

Bedürftigkeit in Mönchengladbach steigt : Tafel nur für Geimpfte und Genesene

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI derzeit mit 4,63 an. Am Vortag war der Wert tagesaktuell mit 4,32 beziffert, nachträglich aber auf 5,27 korrigiert worden. Der Bundesschnitt liegt den Angaben nach bei 4,18 (Vortag: 4,16 gemeldet und durch Nachmeldungen auf 4,93 aktualisiert).