Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 10. Mai 2022) : Stadt meldet 267 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach gibt das RKI aktuell mit 1220 an. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der akut Infizierten sinkt minimal. Weiterhin liegen drei Covid-19-Patienten auf hiesigen Intensivstationen.

1668 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 10. Mai. Am Vortag wurden mit 1688 Infizierten noch 20 aktue Fälle mehr gemeldet.

Seither sind aber 267 Neuinfektionen registriert worden (am Wochenende waren es 626). Und weitere 287 Bürger gelten nun wieder als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Dienstag wieder minimal. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert mit 469,8 (Vortag: 474,8) an. Der landesweite Durchschnitt wird mit 486,6 (Vortag: 479,5) und der Bundesschnitt mit 522,7 (Vortag: 499,2) beziffert. Die Vitusstadt bleibt also unter den jeweiligen Mittelwerten.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Dienstag, 10. Mai, 12.18 Uhr) drei Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. Neun der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei (also elf Prozent). Landesweit sind 12,6 Prozent der Intensivbetten (649 von 5175) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 4,79 an. Am Vortag wurde der Wert mit 4,5 beziffert, nachträglich aber auf 5,38 korrigiert. Die Hospitalisierungsrate für den Bund gibt das RKI tagesaktuell mit 3,9 an.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 65.868 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 63.870 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 330 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Das RKI führt am Dienstag, 10. Mai, minus vier Todesfälle für Mönchengladbach auf. Diese ist die Korrektur der vier am Montag durch das städtische Gesundheitsamt fälschlich gemeldeten Todesfälle.

(RP)