Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 24. November 2022) Stadt meldet 155 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 329,9 an. Am Vortag wurde der Wert mit 340,2 beziffert. Der landesweite Schnitt in NRW liegt bei 238,4 (Vortag: 235,4) und der bundesweite Durchschnitt bei 186,9 (Vortag: 177,9).