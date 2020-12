Corona in Mönchengladbach : Stadt kennt Anzahl der ersten Impfdosen noch nicht

Mönchengladbach Wie viel Impfstoff bei der ersten Lieferung nach Mönchengladbach kommt, weiß die Stadtverwaltung noch nicht. Man sei allerdings darauf vorbereitet, dass Impfungen in Altenheimen am 27. Dezember beginnen könnten.

700 Impfdosen für die Landeshauptstadt, 300 bis 350 für Krefeld – während die Verantwortlichen in Städten wie Düsseldorf und Krefeld bereits am Freitag öffentlich mitgeteilt haben, dass am 27. Dezember vor Ort mit den ersten Impfungen begonnen wird, wie viele Impfdosen sie zum Start erwarten und zu wie vielen Altenheimen die mobilen Impfteams geschickt werden, zuckt man im Mönchengladbacher Rathaus dazu noch mit den Schultern: Man habe zu all dem bisher noch keine Information erhalten, betont Stadtsprecher Wolfgang Speen. Allerdings sei alles für einen Start der Impfungen am 27. Dezember vorbereitet. „Vielleicht bekommen wir ja noch in den nächsten Tagen Informationen“, sagt Speen.