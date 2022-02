Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 23. Februar 2022) : 645,1 – Gladbach hat die niedrigste Inzidenz in NRW

In dieser Woche sind bisher verhältnismäßig wenig neue Corona-Fälle in Mönchengladbach nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt sinkt weiter und liegt nun unter 700. Das städtische Gesundheitsamt meldet aber wieder mehr Neuinfektionen. Alle Zahlen im Überblick.

2448 Mönchengladbacher sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 23. Februar. Am Vortag wurden noch 2405 Corona-Fälle gemeldet, vor einer Woche aber weitaus mehr, nämlich 3737.

351 Neuinfektionen hat die Stadt am Mittwoch gemeldet. Das sind mehr als an den beiden Vortagen (162 am Dienstag und 169 am Montag). Gleichwohl liegt der Wert unter dem Durchschnitt der vergangenen Woche, als täglich mindestens 369, im Schnitt sogar mehr als 530 Neuinfektionen gemeldet worden waren.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) dennoch – auf 645,1 am Mittwoch (Vortag: 711,3). Keine Stadt und kein Landkreis in NRW weist einen niedrigeren Wert auf. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 1152,1 und der Bundesschnitt bei 1278,9. Aber auch diese Werte sind in den vergangenen Tagen tendenziell rückläufig.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 23. Februar, 13.15 Uhr) elf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Davon werden sieben invasiv beatmet. Elf der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht einem Anteil von 13,4 Prozent. Landesweit sind 12,1 Prozent der Intensivbetten nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 6,94 an. Am Vortag wurde der Wert mit 6,62 beziffert, aber durch Nachmeldungen auf 8,23 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt den Angaben nach bei 6,34 (Vortag: 6,21 tagesaktuell gemeldet und auf 7,47 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach insgesamt 38.960 Corona-Fälle nachgewiesen worden. In 36.221 Fällen gelten die Personen als nicht mehr infektiös. 291 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

