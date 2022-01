Bundeswehr in Mönchengladbach : Soldaten helfen weiter im Gesundheitsamt

Mönchengladbach Die Hilfeleistungsanträge sind verlängert worden. 25 Einsatzkräfte sind in Mönchengladbach aktiv. Wegen der aktuellen Corona-Lage aber wird die Verteilung der Soldaten angepasst.

Der Schritt ist angesichts des Pandemie-Geschehens ein logischer. Das Impfangebot in der Stadt wird auf immer breitere Füße gestellt. Gleichzeitig scheint die Nachfrage zu sinken. Wurden in den ersten beiden Januarwochen noch etwa 12.000 bzw. 16.200 Impfungen in Mönchengladbach verabreicht, waren es in der Vorwoche nur noch knapp 7800. Das geht aus dem Impfmonitoring der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) hervor. Im städtischen Impfzentrum ist im Januar von einem Zwei- auf einen Einschichtbetrieb gewechselt worden. Im Februar bleibt das Impfzentrum an zwei Tagen die Woche (immer dienstags und donnerstags geschlossen). Das Impfzentrum sei „personell gut ausgestattet“, heißt es vom Stadtsprecher.