Einrichtungen in Mönchengladbach So reagieren Krankenhäuser auf steigende Corona-Zahlen

Corona ist für viele im Alltag nicht mehr sehr präsent ist. Dennoch: Die Infektionszahlen scheinen zu steigen. Das zeigt zum Beispiel das Abwassermonitoring in Neuwerk an. Die Mönchengladbacher Krankenhäuser, in denen sich viele Personen befinden, die besonders schutzbedürftig sind, bereiten sich aber grundsätzlich auf einen Winter mit mehr Krankheitsfällen vor.