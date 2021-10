Vergleich mit anderen Städten in der Umgebung : So steht Mönchengladbach bei den Corona-Impfungen da

Mönchengladbach Die Impfquote der Vitusstadt liegt über dem landes- und dem bundesweiten Durchschnitt. Aber in unmittelbarer Nachbarschaft gibt es Städte, die besser dastehen.

In der ersten Woche nach der Schließung (KW 40; 4. bis 10. Oktober) wurden immerhin 2148 Impfungen durchgeführt – darunter 558 Erstimpfungen. In der Woche davor waren es 3306 und in den vier Wochen davor sogar jeweils mehr als 5000. Seit Mitte August werden überdies wöchentlich mehr als 100 Auffrischungsimpfungen – auch „Booster-Impfung“ genannt – durchgeführt. In der KW 40 waren es 280, in der Woche davor 315.

Erneut ein Blick in die Nachbarstädte: In Krefeld, wo die Impfquote bereits höher liegt, und nur etwas weniger Einwohner leben (260.000 in Mönchengladbach und 227.000 in Krefeld), sind in der vergangenen Kalenderwoche 2496 Impfungen durchgeführt worden. In Düsseldorf (620.000 Einwohner) waren es in diesem Zeitraum 8703 Impfungen. Beide Städte bauen ihren Vorsprung gegenüber Mönchengladbach also weiterhin aus – auch wenn Impfen natürlich kein Wettbewerb ist.