Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 31. Januar 2022) : 467 Neuinfektionen, aber sinkende Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Fallzahl liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1603. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Die Zahl der akut Infizierten geht langsam zurück. Die Corona-Lage auf den Intensivstationen bleibt stabil. Alle Werte im Überblick.

465 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 31. Januar, gemeldet. Mehr neue Fälle für einen Tag sind nur ein einziges Mal übermittelt worden – am vergangenen Mittwoch, als die Stadt 521 Neuinfektionen gemeldet hat. Trotz der vielen neuen Corona-Fälle (am Wochenende sind 967 positive Nachweise registriert worden) sinkt die Zahl der akut-infizierten Mönchengladbacher. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 3118 Bürger infiziert – am Vortag sind es 3144 und am Freitag 3350 gewesen.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist den Wert am Montag mit 617,3 (Vortag: 629,7) aus. Damit hat Mönchengladbach den drittniedrigsten Inzidenzwert in NRW. Nur die Stadt Bielefeld (Sieben-Tage-Inzidenz von 597,0) und der Landkreis Recklinghausen (554,6) verzeichnen weniger Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Der bundesweite Durchschnitt liegt laut RKI bei 1176,8 und der Landesschnitt sogar bei 1212,9. Zwei Städte und ein Landkreis in NRW liegen über der 2000er-Marke (Remscheid, Solingen und der Kreis Borken).

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Montag, 31. Januar, 11.15 Uhr) werden aktuell 13 Covid-19-Patienten auf Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt. Fünf davon werden invasiv beatmet. Damit ist die Belegung im Bezug darauf seit einer Woche relativ stabil. Der Wert hat in den vergangenen sieben Tagen zwischen zwölf und 14 Corona-Patienten geschwankt, die in hiesigen Kliniken intensivmedizinisch behandelt worden sind. Vor einem Monat ist die Zahl ähnlich hoch gewesen, bei deutlich geringerer Sieben-Tage-Inzidenz (135,9 am 31. Dezember 2021) und weniger akut Infizierten (799 Personen).

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Montag tagesaktuell mit 4,38 an. Am Freitag wurde der Wert noch mit 4,07 ausgewiesen und mittlerweile nachträglich auf 4,84 korrigiert. Der bundesweite Schnitt liegt den Angaben nach bei 4,72. Die Hospitalisierungsrate (auch „Hospitalisierungsinzidenz“ genannt) gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 27.457 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 24.052 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 287 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Am Sonntag hat die Stadt einen und am Freitag zwei Todesfälle gemeldet.

(capf)