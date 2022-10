Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 19. Oktober 2022) : Ein Auf und Ab der Sieben-Tage-Inzidenz

Bundesweit sind dem RKI zu Mittwoch 130.000 Neuinfektionen gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Die Stadt meldet etwas mehr als 400 Neuinfektionen. Die Wochen-Inzidenz steigt damit wieder über die 600er Marke. Die wichtigsten Werte im Überblick.

2295 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 19. Oktober 2022. Am Vortag lag der Wert mit 2076 noch niedriger. Seither sind aber 413 neue Fälle registriert worden. Dem gegenüber stehen 194 Fälle, in denen die Betroffenen wieder als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 633,7 an. Am Dienstag lag der Wert den Angaben zufolge bei 595,4. Die Wochen-Inzidenz in Mönchengladbach zeigt aktuell keine klare Tendenz auf. Von Mitte September bis Mitte Oktober ist der Wert gestiegen, schwankte dann aber in der vergangenen Woche um die 600er Marke, lag mal darüber, mal darunter. Dieser Trend wird offenbar diese Woche fortgesetzt.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 670,5 (Vortag: 687,5) und der Landesschnitt bei 637,8 (Vortag: 621,4). Mönchengladbach liegt also weiter unter dem Durchschnitt.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 10.18 Uhr) sieben Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Ein Patient wird invasiv beatmet. Vier der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 4,9 Prozent. Landesweit sind 10,0 Prozent der Betten (493 von 4946) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 11,17 an. Am Vortag lag der Wert den Angaben zufolge bei 10,62, wurde durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 13,95 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt bei 11,92 (Vortag: 12,15 gemeldet, auf 14,62 korrigiert). Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie sind 102.994 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 100.342 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 357 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

