Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 28. September 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 300er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt unter dem Bundes-, aber über dem Landesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Die Stadt meldet 242 Neuinfektionen – bedeutend mehr als vergangenen Mittwoch. Die Zahl der infizierten Bürger steigt weiter. Die Werte im Überblick.

1164 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 28. September 2022. Am Vortag lag der Wert noch bei 977.

Seither sind dem Amt aber 242 Neuinfektionen gemeldet worden, denen 55 Fälle gegenüberstehen, bei denen die Betroffenen wieder als genesen gelten. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche recht hoch: Vergangenen Mittwoch hatte die Stadt 138 neue Fälle gemeldet, davor die Woche lag der Wert am Mittwoch bei 105.

Dass sich wieder mehr Menschen nachweislich infizieren zeigt auch der Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz. Für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 338,7 (Vortag: 295,4) an. Der Wert war über den September auf etwa 220 gesunken, innerhalb einer Woche aber um mehr als 100 Punkte gestiegen (vergangenen Mittwoch lag die Inzidenz bei 227,6).

Für das Land NRW gibt das RKI aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 299,7 (Vortag: 273,5) an. Der Bundesschnitt liegt bei 379,6 (Vortag: 334,9).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 28. September, 15.18 Uhr) vier Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Ein Patient wird invasiv beatmet. Zehn der 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 12,7 Prozent. Landesweit sind 12,0 Prozent der Intensivbetten (599 von 5004) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 5,68 an. Am Vortag wurde der Wert mit 4,85 gemeldet, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 6,27 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt den Angaben zufolge bei 6,14 (Vortag: 5,17 gemeldet, auf 6,59 korrigiert).