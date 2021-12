Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 20. Dezember 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz liegt wieder über 200er-Marke

Insgesamt 768 Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt verzeichnet 131 Neuinfektionen. Damit steigt die Inzidenz weiter an – und wird nach Angaben der Stadt womöglich noch unterschätzt.

1104 Mönchengladbacher sind nach Angaben des Gesundheitsamtes aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet die Stadt am Montag, 20. Dezember (Stand: 8 Uhr). Seit dem Vortag sind demnach 131 Neuinfektionen verzeichnet worden.

Zu den Quarantäne-Fällen macht die Stadt in ihrer Meldung keine Angaben. Ein Stadtsprecher erklärte am Freitag, dass dies mit einer technischen Störung zusammenhängen würde. Seit vergangenen Donnerstag, 16. Dezember, veröffentlicht die Stadt die Quarantäne-Zahlen nicht mehr.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Montag, 20. Dezember, 9.15 Uhr) 21 Corona-Patienten in den Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwölf davon werden invasiv beatmet. Sechs der insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 25,61 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach insgesamt 18.919 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 17.547 Patienten gelten als nicht mehr infektiös, 268 Personen sind mit oder an Covid-19 gestorben. Allein in der vergangenen Woche meldete das städtische Gesundheitsamt acht Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.