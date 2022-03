Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 10. März 2022) : Mehr als 3000 Bürger infiziert – Inzidenz steigt sprunghaft

Mönchengladbach 658 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt innerhalb eines Tages registriert – mehr waren es zuletzt vor drei Wochen. Wie sich das auf die wichtigsten Zahlen zur Bewertung der Corona-Lage auswirkt.

3218 Mönchengladbacher (Vortag: 2619) sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen, 10. März. Höher war der Wert zuletzt vor knapp drei Wochen: Am Freitag, 18. Februar, zählte die Stadt 3882 akut infizierte Bürger.

Zwischen der Meldung am Mittwoch und am Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt 658 neue Corona-Fälle. Am Vortag wurden noch 174 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz war infolgedessen gesunken. Jetzt aber macht sie wieder einen Sprung: von 778,3 am Mittwoch auf 923,1 am Donnerstag.