Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 20. Januar 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 700

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach liegt laut RKI bei 1818. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet 452 Neuinfektionen. Mehr als 2000 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Der Überblick.

2075 Mönchengladbacher sind nachweislich akut mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen, 20. Januar 2022. Seit dem Vortag sind 452 Neuinfektionen nachgewiesen worden. So viele neue Fälle innerhalb eines Tages gab es seit Pandemiebeginn nicht. Mönchengladbach ist mit dieser Tendenz keine Ausnahme: Deutschlandweit sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) mehr als 130.000 neue Corona-Fälle identifiziert worden, in NRW fast 28.000 Fälle.

Das schlägt sich auch in der Sieben-Tage-Inzidenz nieder. Diese steigt für Mönchengladbach nach Angaben des RKI am Donnerstag auf 700,1. Auch das ist ein Rekord: Der tagesaktuelle Sieben-Tage-Wert für die Vitusstadt wurde nie zuvor so hoch beziffert. Der landesweite Durchschnitt liegt derweil bei 627,4 und der Bundesschnitt bei 638,8.

In Quarantäne befinden sich laut städtischem Gesundheitsamt derzeit 2442 Mönchengladbacher (Vortag: 2261).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 20. Januar 2022, 12-15 Uhr) elf Corona-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Davon werden sieben invasiv beatmet. An den beiden Vortage lagen jeweils nur sieben Covid-19-Patienten auf den hiesigen Intensivstationen (sechs beatmet). Am Donnerstagmittag sind zehn der laut Divi insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 13,41 Prozent.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 3,04 an. Am Vortag wurde ein Wert von 2,91 gemeldet, der durch Nachmeldungen mittlerweile auf 3,65 korrigiert wurde. In den korrigierten Werten der vergangenen Tage zeigt sich, dass die tagesaktuell gemeldete Hospitalisierungsrate immer zu niedrig war. Tendenziell zeigt sich aber, dass (auch nach der Korrektur durch Nachmeldungen) die Hospitalisierungsrate sinkt. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden (also hospitalisiert sind).

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind 23.251 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 20.893 Fällen gelten die Personen als nicht mehr infektiös. 283 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

